İSKİ açıkladı: 9 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:03

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 9 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

9 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı 9 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 82,31 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %64

Büyükçekmece: %75

Darlık: %79

Elmalı: %95

Istrancalar: %100

Kazandere: %94

Pabuçdere: %92

Sazlıdere: %58

Terkos: %82

Ömerli: %94