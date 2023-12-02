İSKi açıkladı: İstabul'da su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İLÇE: B.Çekmece
ETKİLENEN MAHALLELER: HÜRRİYET MAH., TÜRKOBA MAH., ULUS MAH.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İLÇE: Kadıköy
ETKİLENEN MAHALLELER: ERENKÖY MAH, FENERYOLU MAH, GÖZTEPE MAH, MERDİVENKÖY MAH, ZÜHTÜPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
BAŞLAMA TARİHİ: 02/12/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Hasat sezonu 8 ay sürüyor...
- Özel, Pazartesi gününü işaret etti!
- 'Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum...'
- 'O....u çocukluğu', 'p.çlik', 'onursuzluk...'
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- İBB için adaylık başvurusu yaptı!
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- 12 ismin mal varlıklarına el konuldu!