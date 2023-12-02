İSKi açıkladı: İstabul'da su kesintisi yaşanacak! Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:39

Güncelleme: 02.12.2023 - 09:39

İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İLÇE: B.Çekmece

ETKİLENEN MAHALLELER: HÜRRİYET MAH., TÜRKOBA MAH., ULUS MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

İLÇE: Kadıköy

ETKİLENEN MAHALLELER: ERENKÖY MAH, FENERYOLU MAH, GÖZTEPE MAH, MERDİVENKÖY MAH, ZÜHTÜPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

BAŞLAMA TARİHİ: 02/12/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.