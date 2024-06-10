İSKİ açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:27

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:27

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 29,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,52 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 10 Haziran Pazartesi günü yüzde 76,68 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: %89,52

Darlık Barajı: %74,54

Elmalı Barajı: %78,17

Terkos Barajı: %86,19

Alibey Barajı: %47,1

Büyükçekmece Barajı: %71,25

Sazlıdere Barajı: %59,6

Istrancalar Barajı: %29,15

Kazandere Barajı: %68,01

Pabuçdere Barajı: %66,93