İSKİ açıkladı: İstanbul'da büyük su kesintisi! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İLÇE:
Bağcılar
ETKİLENEN MAHALLELER:
KİRAZLI MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Bayrampaşa
ETKİLENEN MAHALLELER:
CEVATPAŞA MAH, KOCATEPE MAH, YILDIRIM MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Büyükçekmece
ETKİLENEN MAHALLELER:
KAMİLOBA MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Eyüpsultan
ETKİLENEN MAHALLELER:
AKŞEMSETTİN MAH, ALİBEYKÖY MAH, DÜĞMECİLER MAH, KARADOLAP MAH, MERKEZ MAH, YEŞİLPINAR MAH, ÇIRÇIR MAH, İSLAMBEY MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Gaziosmanpaşa
ETKİLENEN MAHALLELER:
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH., FEVZİ ÇAKMAK MAH, HÜRRİYET MAH, KARADENİZ MAH, KARAYOLLARI MAH., KAZIM KARABEKİR MAH., MEVLANA MAH, YENİ MAHALLE MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Maltepe
ETKİLENEN MAHALLELER:
ESENKENT MAH, GÜLSUYU MAH
AÇIKLAMA:
İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Şile
ETKİLENEN MAHALLELER:
HACILLI MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Sultangazi
ETKİLENEN MAHALLELER:
50.YIL MAH., 75.YIL MAH, CUMHURİYET MAH, ESENTEPE MAH, GAZİ MAH, SULTANÇİFTLİĞİ MAH., UĞUR MUMCU MAH, YUNUS EMRE MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH.
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Tuzla
ETKİLENEN MAHALLELER:
EVLİYA ÇELEBİ MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Ümraniye
ETKİLENEN MAHALLELER:
ADEM YAVUZ MAH, ARMAĞANEVLER MAH, AŞAĞI DUDULLU MAH, ESENEVLER MAH, HUZUR MAH, PARSELLER MAH, SİTE MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
11/12/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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