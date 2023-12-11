İSKİ açıkladı: İstanbul'da büyük su kesintisi! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:28

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:28

İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İLÇE:

Bağcılar

ETKİLENEN MAHALLELER:

KİRAZLI MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Bayrampaşa

ETKİLENEN MAHALLELER:

CEVATPAŞA MAH, KOCATEPE MAH, YILDIRIM MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Büyükçekmece

ETKİLENEN MAHALLELER:

KAMİLOBA MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Eyüpsultan

ETKİLENEN MAHALLELER:

AKŞEMSETTİN MAH, ALİBEYKÖY MAH, DÜĞMECİLER MAH, KARADOLAP MAH, MERKEZ MAH, YEŞİLPINAR MAH, ÇIRÇIR MAH, İSLAMBEY MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Gaziosmanpaşa

ETKİLENEN MAHALLELER:

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH., FEVZİ ÇAKMAK MAH, HÜRRİYET MAH, KARADENİZ MAH, KARAYOLLARI MAH., KAZIM KARABEKİR MAH., MEVLANA MAH, YENİ MAHALLE MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Maltepe

ETKİLENEN MAHALLELER:

ESENKENT MAH, GÜLSUYU MAH

AÇIKLAMA:

İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Şile

ETKİLENEN MAHALLELER:

HACILLI MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Sultangazi

ETKİLENEN MAHALLELER:

50.YIL MAH., 75.YIL MAH, CUMHURİYET MAH, ESENTEPE MAH, GAZİ MAH, SULTANÇİFTLİĞİ MAH., UĞUR MUMCU MAH, YUNUS EMRE MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH.

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Tuzla

ETKİLENEN MAHALLELER:

EVLİYA ÇELEBİ MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Ümraniye

ETKİLENEN MAHALLELER:

ADEM YAVUZ MAH, ARMAĞANEVLER MAH, AŞAĞI DUDULLU MAH, ESENEVLER MAH, HUZUR MAH, PARSELLER MAH, SİTE MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

11/12/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 11/12/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.