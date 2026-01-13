İSKİ'den kış şartlarında sayaçlarda donmaya karşı uyarı

İstanbul’da dün itibarıyla etkisini artıran soğuk havaya karşı önlemler alınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Sayaç İşleri ve Tahakkuk Şube Müdürü Çetin Tatar da ANKA'ya yaptığı açıklamada, barajların son durumuna ilişkin bilgi vererek soğuk havalarda meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekti.

"BU YAĞIŞLARLA BİRLİKTE BİR NEBZE YÜKSELME OLDU"

Tatar, şunları söyledi:

“İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarımızda doluluk oranları şu an itibarıyla yüzde 22 seviyelerinde. Bu yağışlarla birlikte bir nebze yükselme oldu. Mevsimsel yağışlar önemli olsa da suyun sınırsız olmadığını unutmamalıyız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza günlük yaşamlarında suyun tasarruflu kullanılmasına özen göstermeye de davet ediyorum.

"SAYAÇ KUTULARINI LÜTFEN KAPALI TUTALIM"

Havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının donma riski artıyor. Vatandaşlarımızdan sayaçlarını açıkta bırakmamalarını, uygun yalıtım malzemeleriyle koruma altına almalarını öneriyoruz. İSKİ olarak sosyal medya hesaplarından gerekli uyarıları paylaştık. Ayrıca vatandaşlarımızın, abonelerimizin cep telefonlarına SMS gönderdik. Sayaç kutularını lütfen kapalı tutalım. Açıkta olan su tesisatlarını ve sayaçları mutlaka izole bir malzemeyle koruma altına alalım. Abonelerimizin sayaçlarının patlaması hâlinde herhangi bir müdahale etmeden en yakın İSKİ Şube Müdürlüklerine, Alo 185 Çağrı Merkezi’ne veya Alo 153 Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmaları gerekmektedir. İdaremiz patlayan sayaçların değişimini hızlıca yapacaktır ancak tedbir alınırsa sayaçların patlamasının da önüne geçmiş olacağız.”