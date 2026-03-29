İSKİ'den 'Pendik' açıklaması

İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Pendik ilçesinde kendi personeli olduğu iddia edilen iki kişiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya mecralarında, Pendik ilçesinde İSKİ personeli olduğu iddia edilen iki şahsın karıştığı olaylara dair paylaşımlar yer almıştır. İdaremiz tarafından yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerde yer alan şahısların İSKİ yüklenici firması bünyesinde çalıştığı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle iş ilişkilerinin 18 Mart 2026 itibarıyla sona erdirildiği tespit edilmiştir. Bahse konu olayın ise 19–22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştiği değerlendirilmiştir.

Olayda yer alan şahıslar ve kullanılan araç İSKİ bünyesinde görev yapmamaktadır. Araç üzerindeki logoların ise kurum standartlarına uygun olmadığı ve izinsiz olarak temin edildiği belirlenmiştir. Logoların kaldırılması için ilgili merciler nezdinde işlem başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Logoların kaldırılmaması durumunda gerekli hukuki ve yasal işlemler başlatılacaktır"