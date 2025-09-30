İSKİ duyurdu: İstanbul'da faturalarda yeni dönem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), akıllı abone uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

“Kendi Faturanı Kendin Oluştur” adlı dijital sistemle İstanbullular, su sayaçlarını kendileri okuyarak faturalarını e-Şube üzerinden oluşturabilecek.

“UYGULAMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK”

Yeni sistem; İstanbul’daki tüm konut abonelerinin yanı sıra kırsal yerleşimlerde yaşayan kullanıcıları, yazlık bölgelerdeki aboneleri ile resmi kurum ve belediye grubu abonelerini kapsıyor. Aboneler, İSKİ e-Şube’ye giriş yaparak sayaç endeks bilgilerini ve sayaç görsellerini sisteme yükledikten sonra doğrulama koduyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

“GÜVENLİK MEKANİZMALARIYLA DESTEKLENİYOR”

İSKİ, uygulamanın güvenli kullanımına yönelik özel adımlar da geliştirdi. Önceki endeksten düşük değer girilmesi halinde kullanıcı otomatik olarak itiraz ekranına yönlendiriliyor.

Genel kullanım ortalamasına göre yüzde 80’in üzerinde sapma tespit edilirse sistem aboneleri uyarıyor. Bu yöntemle yanlış beyanların önüne geçilmesi ve işlem güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

“ÇEVRE DOSTU DİJİTALLEŞME ADIMI”

İSKİ, yeni uygulamanın kurumsal dijitalleşme hedeflerine katkı sunduğunu ve çevre dostu bir yaklaşım içerdiğini belirtti. Kağıt tüketimini azaltacak dijital fatura sistemiyle hem işlem süreçleri kolaylaştırılacak hem de doğa dostu uygulamalar yaygınlaştırılacak.

İSKİ’nin “Kendi Faturanı Kendin Oluştur” uygulaması, abonelerin faturalarını hızlı ve güvenli şekilde hazırlamalarını sağlayacak. Kurum, dijitalleşme odaklı hizmetleriyle hem abonelerin hayatını kolaylaştırmayı hem de çevreye katkı sunmayı amaçlıyor.