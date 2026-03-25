İSKİ Genel Müdürü Başa’dan ‘parke taş’ tepkisi

Seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası kayyum atanan Esenyurt’ta tepki çeken bir gelişme yaşandı. Atık su kanalına borusuna tıkama amaçlı parke taşı doldurulduğu ortaya çıktı.

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 210 gün boyunca ev hapsi cezası çekmesinin ardından 27 Şubat’ta görevine iade edilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Esenyurt’ta dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başa, kayyım yönetimindeki Esenyurt’ta su kanallarının kaldırım taşı ile doldurulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başa, “Yer, Esenyurt Örnek Mahallesi. Tıkalı atık su kanalına müdahale eden ekibimizin karşılaştığı manzara… Muayene bacamız parke taşlarıyla doldurulmuş… Amaç belli; İSKİ zor durumda kalsın… Altyapımızı korumak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

Özer’in tutuklanmasının ardından Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmış, kayyum Şubat ayında ise reklam panolarından İSKİ’yi hedef almıştı. “İSKİ! Kontrolsüz kazılarınla bozduğun Esenyurt yollarını düzelt” yazılı afişler tepki toplamıştı.

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Evlerden, iş yerlerinden ve sanayi alanlarından çıkan kirli suyun (lavabo, tuvalet, duş, mutfak sularının) güvenli şekilde toplanıp arıtma tesislerine taşınmasını sağlayan atık su kanalları, “Evsel atık suları uzaklaştırmak”, “çevre kirliliğini önlemek”, “yerleşim alanlarında hijyen sağlamak”, “yeraltı ve içme suyu kaynaklarını korumak” gibi işlevleriyle halk sağlığı açısından sistem içerisinde kilit bir öneme sahip.