İSKİ’nin ve uzmanların uyarılarına karşın projeye ‘Dur’ diyen yok: 41 bin ağaç kesilecek

AKP iktidarı ve sermaye, Türkiye’nin doğal alanlarını bir bir yok ediyor. İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı Kuzey Ormanları da bu rant çalışmalarından etkileniyor. Cumhuriyet’in geçen aylarda gündeme getirdiği Karanfil Mining tarafından Çatalca’da işletilen kum ocağının genişlemesi için son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projenin nihai çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunu yayımladı. Bu kararla birlikte ÇED raporu, bakanlık ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde on takvim günü görüşe açıldı.

ORMAN VASFINDA

Şirket girişime başladığında alanı 165.58 hektar yani 233 futbol sahası büyüklüğüne genişletmek istedi. Ancak, 6 Mart’ta Ankara’da yapılan değerlendirme komisyonu toplantısının ardından bu karar değişti. Son rapora göre alan 99.08 hektar olacak. Şirket bu projesi için 83 milyon 794 bin TL harcayacak. Bölgedeki bir adet mevcut poligon alanına beş tane daha eklenecek. Projenin ömrü ise yedi yıl. Halihazırda bölgede yılda 351 tonluk üretim yapılıyor. Şirket bu genişlemeyle de bu sayıyı 3 milyon tona çıkaracak. Bunun yanında yıkama eleme tesisinde de büyümeye gidecek.

MEŞE VE GÜRGEN DE VAR

Şirketin raporunda alanın endemik türler alanında kalmadığı belirtiliyor. Ancak yine aynı rapor içerisinde yer alan türler listesinde deve dikeni, burçak ve safran gibi endemik türlerin alan ve yakın çevresinde yaşadığını belirtiyor. Proje alanının tamamı da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü parsel sorgusına göre orman vasfında. Şirket, hektar başına 550 ağaç düştüğünü belirtiyor. Bu hesaplamaya göre de en az 41 bin 751 ağaç bölgede yaşıyor. Şirket ocak için çalışma yapmak için bu ağaçları da kesecek. Ağaçların içerisinde ise meşe ve gürgen türleri yer alıyor.

İSKİ UYGUN GÖRMEDİ

Projeye ilişkin kurumlar da görüş verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) projeye ilişkin olumsuz görüş verdi. İSKİ görüşünde, “Talep alanı kısmen Terkos Barajı uzun mesafeli koruma alanında kalmakta olup imar planı sahası dışında bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu alan içerisinden Ayazma Deresi, Sınır Deresi ve bu derelere bağlanan çok sayıda vadi tabanı geçmektedir. Havza içinde yapılacak madencilik faaliyeti söz konusu dereler açısından risk oluşturmaktadır” dendi. Müdürlük yazısında, “Söz konusu talep sahalarında madencilik faaliyeti yapılması idaremizce uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

HABİTAT KAYBININ NEDENİ

Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından verilen görüşte, “Çatalca bölgesi ekosistemi, uzun yıllardan beri süregelen yoğun madencilik faaliyetleri sebebiyle baskı altındadır. Madencilik faaliyetleri bölgede habitat parçalanmalarına ve kaybına sebep olmaktadır. Halihazırda baskı altında olan İstanbul ekosistemleri, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, ekosistem hizmetleri de göz önüne alındığında maden çalışması yapılmasının bölgenin ekolojik sistemlerine olumsuz etki yapacağı ve meri mevzuatla çelişeceği değerlendirilmiştir” sözlerine yer verildi.