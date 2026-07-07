İSKİ uyardı... Adalar'da su kesintisi: 10 saat boyunca su verilemeyecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, Adalar ilçesinde uygulanacak su kesintisine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı belirtildi.