İSKİ'deki yolsuzlukla hatırlanıyordu... Ergun Göknel yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:02

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:02

İstanbul'da 1990'lı yıllarda yaşanan susuzluk döneminde içme suyu temin etmekle görevli eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Ergun Göknel, yaşamını yitirdi. İSKİ'de yapılan yolsuzluklar nedeniyle 5 yıl hapse mahkum edilen Göknel'in ölüm haberini mesai arkadaşı olan Celal Kodamanoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Celal Kodamanoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese günaydın demek isterdim, ama aldığım telefon beni üzdü, bir zamanlar İSKİ de birlikte çalıştığımız, Genel Müdürümüz ERGUN GÖKNEL maalesef vefat ederek aramızdan ayrılmış, cenazesi bugün öğle namazını müteakip Zincirlukuyu Camiinden kaldırılacakmış, İstanbul dışındayım, yoksa gitmek isterdim... Belki sizler onu geçmişteki basından haberlerinden farklı tanırdınız ama dıştan bakmak ile aynı çatı altında yaşamak farklıdır... üzüldüm Allah rahmet eylesin”

İSKİ'DE YOLSUZLUK SKANDALI

Ergun Göknel'in İSKİ'nin Genel Müdürü'yken boşanmak istediği eşi Nurdan Erbuğ, Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen iddiaların araştırılması için Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmişti.

Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993'te satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 6 Aralık 1993'te davanın tutuklu zanlılarında Ergun Göknel'in İsviçre'de bulunan Amerikan Discon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu saptandı. Göknel'in tüm hesaplarına el konulurken, İsviçre'deki paranın da iadesi de istendi. Ayrıca "Eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı" gerekçesiyle Göknel tarafından Erbuğ'a ödenen bir milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el kondu. Diğer sanıklar Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel, söz konusu davada beraat etmişti.