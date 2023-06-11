İskoçya’nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:47

Güncelleme: 11.06.2023 - 18:23

İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında polis, İskoçya’nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon’u gözaltına aldı. Sturgeon, soruşturma kapsamında gözaltına alınan üçüncü isim oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Sturgeon’un gözaltında olduğu doğrulanarak, sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

Sturgeon’un bir sözcüsü ise Sturgeon’un soruşturmada iş birliği yaptığını belirterek, "Nicola Sturgeon bugün, İskoçya Polisi ile anlaşarak, Branchform Operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alınacağı ve sorgulanacağı bir görüşmeye katıldı. Nicola istendiği takdirde soruşturmada iş birliği yapacağını sürekli olarak söyledi ve yapmaya devam ediyor" dedi.

EŞİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Sturgeon’un eşi SNP’nin eski lideri Peter Murrell de geçtiğimiz nisan ayında gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Polis ayrıca, 5 Nisan’da Sturgeon’un evini ve partinin başkent Edinburgh’daki genel merkezinde arama yapmıştı. Yaklaşık iki hafta sonra ise SNP Mali İşler Sorumlusu Colin Beattie de polis tarafından gözaltına alınmış ve herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakılmıştı.

İKİ YIL ÖNCE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Aktivistlerin SNP’ye bağışlanan 600 bin pounddan fazla paranın akıbeti ile ilgili yaptığı şikayetler sonucu polis tarafından iki yıl önce soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu para, SNP’nin gelecekteki referandum kampanyası için kaynak oluşturmak için toplanmıştı ve polis bu paraya ne olduğunu incelemek üzere Branchform Operasyonu’nu başlatmıştı.

İLK KADIN BAŞBAKAN OLARAK GÖERV ALMIŞTI

İskoçya Başbakanı olarak 8 yıl görev yapan Sturgeon, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı ve ilk kadın başbakanı olarak kayıtlara geçmişti. Sturgeon, 15 Şubat’ta istifa kararı almıştı. Sturgeon’un yerine 28 Mart’ta Sağlık Bakanı Humza Yousaf seçilmişti. Yousaf, ülkenin ilk Müslüman başbakanı olarak tarihe geçmişti.