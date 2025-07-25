Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Peki, İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı? MSB işçi alımı için kimler başvurabilir?

MSB İŞ BAŞVURUSU EKRANI AÇILDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında sürekli işçi alımı yapılacağı bildirildi. Sürekli işçi alımı ilanında; "2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 3.097 (üç bin doksan yedi) sürekli işçi temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI