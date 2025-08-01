TYP kapsamında alımlar il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Özellikle 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kamu kurum ve kuruluşları için TYP ile işçi alımı gündeme geldi. Peki, İŞKUR Toplum Yararına Program şartları nedir? TYP ne zaman başlıyor?

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu sene Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları için henüz tarih açıklaması gelmedi. İlçeler özel olarak başvuru tarihlerini duyurmaya başladı. Başvuru süreçlerinin okulların açılacağı eylül ayına kadar başlayıp tamamlanması bekleniyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI