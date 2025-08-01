TYP kapsamında alımlar il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Özellikle 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kamu kurum ve kuruluşları için TYP ile işçi alımı gündeme geldi. Peki, İŞKUR Toplum Yararına Program şartları nedir? TYP ne zaman başlıyor?
TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bu sene Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları için henüz tarih açıklaması gelmedi. İlçeler özel olarak başvuru tarihlerini duyurmaya başladı. Başvuru süreçlerinin okulların açılacağı eylül ayına kadar başlayıp tamamlanması bekleniyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak