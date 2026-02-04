Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR üzerinden yürütülen Toplum Yararına Programlar (TYP) başvurularının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri, İŞKUR’un internet portalı üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, e-Şube ekranında TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru yapılacak il ve ilçe bilgilerini girerek ilanlara ulaşabilmektedir. Ayrıca yalnızca “uygulama alanı” seçimi yaparak da güncel duyurular görüntülenebilmektedir.

Başvuru yapabilmek için İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yapılması gerekmektedir. Sistemde kaydı bulunmayan adayların, başvuru öncesinde üyelik işlemlerini tamamlayarak portala kayıt olmaları zorunludur.

TYP (İUP) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilecek kişilere ilişkin kura sonuçları, illerin resmi internet siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Başvuruların ardından açıklanacak kura sonuçlarına göre yerleştirilen adaylar, belirlenen kontenjanlarda temizlik görevlisi olarak göreve başlayacak.