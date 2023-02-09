İslahiye'de 3 bin 500 çadırlık çadır kent: Depremzedeler yerleştirildi
Gaziantep'te en çok binanın yıkıldığı İslahiye ilçesinde 3 bin 500 çadırın yer aldığı çadır kent kuruldu. Depremzedeler çadır kente yerleşmeye başladı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan ve 3 bin 500 çadırın yer aldığı çadır kente, depremzedeler yerleşmeye başladı.
En çok enkazın olduğu Atatürk Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan askerlerin, sahra mutfaktan depremzedelere sıcak çorba-yemek dağıttığı aktarıldı.
YAKINLARINDAN GELECEK GÜZEL HABERİ BEKLİYORLAR
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İslahiye'de depremzedeler, enkaz başında ateş yakarak yakınlarından gelecek güzel haberi bekliyor. İş makineleri ile molozlar kaldırılırken, enkaz başlarında sık sık sessizlik çağrıları yapılıyor.
TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU AÇILDI
Kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun da yardımların ulaşabilmesi için açıldığı kaydedildi. İlçeye yardımlar gelmeye devam ederken, birçok STK ile gönüllünün de erzak dağıtımına başladığı bildirildi.
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