İslam Birliği Kongresi'nde Müslüman ülke eleştirisi: 'Hapishaneler dolup taşıyor'

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir konfederasyon kurulması öngörülen, bilim kurulunda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyelerinin yer aldığı 6. İslam Birliği Kongresi’nin özet bildirilerinin yer aldığı kitapçık yayımlandı.

‘HİLAFET’ ÖZLEMİ

Kitapçıkta, bazı ülkelerin güvenlik ve içişlerine ilişkin örnekler sunuldu, yerel yönetimlere ilişkin incelemeler yer aldı. Ayrıca hilafetin yeniden getirilmesine ilişkin bir bildiri özeti de kitapçıkta kullanıldı. Kalkınma ve Yatırım Vakfı Başkanı Şeyh İdrissa Muhammed adıyla gönderilen bir bildiri özetinde “siyasi şiddet” eleştiri yapılması da dikkat çekti.

Özette, “Mevcut tüm İslam ülkelerinde kriminal ve siyasi şiddet yaygındır. Yetkililer, anarşi ve şiddet sorunlarının temel kökenini aramak ve insanların endişelerini dinlemek yerine onları tutuklayıp gözaltına almakta ve bazen de elimine etmektedir. Polis suistimal ve yolsuzluk sebebiyle genellikle yetersiz kalırken hâkimler az ve hapishaneler dolup taşmaktadır” denildi.



