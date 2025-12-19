İslamcı terör ve FETÖ yapılanmasına ilişkin çalışan Doç. Dr. Hablemitoğlu 23 yıl önce katledildi: ‘Siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı’

Başta FETÖ olmak üzere emperyalizmin, Türkiye’nin laik ve üniter yapısına yönelik saldırılarını akademik kişiliğiyle Türk ulusuna anlatan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 23 yıl önce dün evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla katledildi. 48 yaşında yaşamdan koparılan Hablemitoğlu, arkasında “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası”, “Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye” ve “Köstebek” adlı kitapları bıraktı.

ALMAN VAKIFLARININ GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI

Hablemitoğlu “Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası” adlı kitabında; Alman vakıflarının Türkiye’de yasal olmayan çalışmalar yaptığını, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediğini ve altın madeni karşıtlarını finanse ettiğini ortaya koymuştu. Bu kitap, Hablemitoğlu’nun isminin duyulmasını başlatırken, kendisini cumhuriyet düşmanları ve emperyalizmin ortaklarının hedefine getirdi. Bu kitabının ardından Hablemitoğlu, “Şeriatçı Terörün ve Batının Kıskacındaki Ülke Türkiye” adlı kitabını yazdı. Bu kitapla Hablemitoğlu; emperyalizmin tarikat-cemaat ve terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi çevrelediğini, bu yapıların Türk ulusunu etkisi altına alarak, insanları nasıl yönlendirdiklerini anlattı.

FETÖ’YÜ İLK ANLATAN İSİMDİ

Hablemitoğlu, ikinci kitabıyla tarikat ve cemaatlerin tepkisini çekerken, o yükselen tehlike FETÖ’ye yöneldi. Köşe yazılarında ve çıktığı televizyon programlarında “Fetullahçılar” olarak tanımladığı “FETÖ”nün devlet kurumlarına sızdığını anlatıyordu. Hablemitoğlu, FETÖ’yü anlattığı kitabını yazarken katledildi. Bu nedenle son kitabı olan “Köstebek” kitabı yaşamını yitirişinin ardından, 2003’te, tamamlanmadan yayınlandı. Köstebek kitabının son bölümünde Hablemitoğlu, çalışmasını sürdürürken telefonlarının dinlendiği, bilgisayarındaki elektronik dosyalarının kopyalandığını belirtti. “Köstebek” kitabından Hablemitoğlu, FETÖ’yü; “Türkiye’nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır” ifadeleriyle anlatırken, yapının silahlı örgüt halini almaya başladığı uyarısında da bulundu.

İLK SORUŞTURMA 2003’TE BAŞLATILDI

Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de katledilişinin ardından ilk soruşturma, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Cengiz Köksal tarafından yürütüldü. İstanbul’da 5 kişiyi para için öldürmekten yargılanan bir sanık, 2003’teki bir duruşmada suikastı kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak iddiayı doğrulayacak bulgulara ulaşılamadı. Hablemitoğlu’nun çalışmaları nedeniyle farklı ülkelerin gizli servisleri tarafından öldürüldüğü de ileri sürüldü ancak bu konuda da kanıt bulunamadı. FETÖ’nün kumpaslarından olan ve 2008’de başlatılan Ergenekon davasında ise “Hablemitoğlu’nu iddia edilen Ergenekon terör örgütünün katlettiği” iddia edildi. Ergenekon savcısı ve firari FETÖ üyesi savcı Zekeriya Öz’ün müdahillik önerisini Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu tarafından reddetti.

İŞÇİMEN DOSYAYI RAFTAN İNDİRDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden hemen önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör elebaşısı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında silahlı terör örgütü kurduğu gerekçesiyle 14 Temmuz 2016’da açtığı davada; Hablemitoğlu cinayeti ile FETÖ ilişkilendirildi. Bu iddianamede, “Fetullahçılar bu suikastı Ergenekon’un işi gibi göstermek için de çok çabalamış, davada yalancı tanık kullanmışlardır. Hablemitoğlu’nun öldürülmesinde yalnızca cemaatin çıkarı bulunmaktadır” tespitleri yer aldı. Aynı dönemde, terör suçlarından sorumlu eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen dosyayı raftan indirdi.

SUİKAST DAVASI SÜRÜYOR

Hablemitoğlu suikastı, katledilişinden 20 yıl sonra 11 Kasım 2022’de tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör elebaşısı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 10 sanık hakkında yeniden dava açtı. Fethullah Gülen'in yaşamını yitirişinin ardından sanık sayısı 9'a düştü. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıkların yargılanmasına 14 Şubat 2023’te başlandı. Şu ana kadar süren duruşmalar kapsamında tanık olarak FETÖ’nün eski Ankara Emniyet İmamı ve Afrika Kıta İmamı olan Kemalettin Özdemir (KÖZ) 30 Kasım 2024’te dinlendi.

DOSYA SAVCISININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Dava kapsamında 27 Haziran’daki duruşmada mütalaa için dosya savcıya gönderildi. Ancak bu kararın ardından, dosya savcısı Zafer Ergin, HSK’nin 28 Kasım tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi kapsamında Aksaray’a görevlendirilmesi yapıldı. Bu gelişmenin ardından davanın 8 Aaralık’taki duruşmasında farklı savcı görev aldı. Yeni dosya savcısı Hablemitoğlu’nun katledilişinden kısa süre önce Migros markette takip eden kişiler ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki (ADD) konferansa katılanların kimliklerinin tespit edilmesine ilişkin verilen takipsizlik kararına yapılan itirazın Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesinin beklenmesini mütalaa etti. Davaya 30 Ocak’ta devam edilmesi kararı verildi.

ERGÜN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Son duruşmanın ardından ise savcı Ergün’ün babasının sağlık sorunları nedeniyle 18 yıllık görevinden istifa ettiğini Ankara Başsavcılığı’nın WhatsApp grubundan yaptığı veda iletisiyle duyurduğu ortaya çıktı.

HABLEMİTOĞLU ANILDI

Hablemitoğlu dün gömütü başında anıldı. Anmaya, Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, kızları Kanije Hablemitoğlu ve Uyvar Hablemitoğlu, Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Doğan, Cumhuriyetçi Vatansever Partisi Genel Sekreteri, Genel Sayman Eren Kalpakcı ve Ankara İl Başkanı Ayşe Ülkü Ülger katıldı. Eşi Şengül Hablemitoğlu, “Necip, laik cumhuriyet ve Atatürk’ün devrimlerine bağlı biriydi. Siyasi cinayetler bu ülkenin ayıbı. Makbul ölümler ve makbul olmayan ölümler arasında yaşadığımız bir yer burası” dedi.