Sosyal medyada son dönemde en fazla konuşulan dolandırıcılık vakalarından biri de sahte e-imza kullanılarak gerçekleştirilen tapu dolandırıcılığı vakaları oldu. Bu dolandırılma olaylarının ardından yurttaşlar, taşınmazlarını kötü niyetli dolandırıcılardan korumak için çözüm arıyor. Peki, "İşlem yapılmaz" ayarı nedir? "İşlem yapılmaz" ayarı nasıl yapılır?

"İŞLEM YAPILMAZ" AYARI NASIL YAPILIR?

Bu koruma adımını uygulamak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek e-Devlet sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor:

e-Devlet'e giriş yapın.

"Web Tapu" hizmetini açın.

"Beyan İşlemleri" bölümüne girin.

"İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi"ni seçin ve işlemi tamamlayın.

Beyanı kaldırmak istediğinizde aynı menü üzerinden değişiklik yapabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, e-Devlet hesaplarının daha güvenli kullanımı için "iki aşamalı doğrulama" özelliği de aktif edilebiliyor. Bu yöntemle kullanıcılar, sisteme girişlerde cep telefonlarına gelen onay kodunu kullanarak ek güvenlik katmanı oluşturabiliyor.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

Dolandırıcılık vakalarıyla gündeme gelen e-imza (elektronik imza), günlük hayatta birçok alanda işlem kolaylığı sağlıyor. E-imza’nın yaygın kullanım alanları şunlar: