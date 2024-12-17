İşletmeyi kurşunlayan saldırganlar suçüstü yakalandı

Aydın'da Oto Galericiler Sitesi’ndeki bir iş yerini üç kez kurşunlayan şahıslar, tekrar saldırıya hazırlanırken suçüstü yakalandı.

İşletmeyi kurşunlayan saldırganlar suçüstü yakalandı
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IHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:49

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yeri farklı zamanlarda 3 kez kurşunlandı. Saldırının failleri yakalanmak için çalışma başlatıldı. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları 1 ay boyunca takibe aldı. Şahıslar işletmeyi tekrar kurşunlamak için geldiğinde yapılan operasyon sonucu yakalandı. 

Operasyonda B.T ve A.B isimli şahıslar yakalanırken, olaydan sonra gömdükleri 1 adet tabanca ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şahıslardan B.T tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B isimli şahıs ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #aydın #nazilli

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