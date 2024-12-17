İşletmeyi kurşunlayan saldırganlar suçüstü yakalandı
Aydın'da Oto Galericiler Sitesi’ndeki bir iş yerini üç kez kurşunlayan şahıslar, tekrar saldırıya hazırlanırken suçüstü yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yeri farklı zamanlarda 3 kez kurşunlandı. Saldırının failleri yakalanmak için çalışma başlatıldı. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları 1 ay boyunca takibe aldı. Şahıslar işletmeyi tekrar kurşunlamak için geldiğinde yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Operasyonda B.T ve A.B isimli şahıslar yakalanırken, olaydan sonra gömdükleri 1 adet tabanca ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
Şahıslardan B.T tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B isimli şahıs ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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