Kırıkkale'de sokakta karşılaştığı kuzenine kurşun yağdırıp kaçtı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 15:49

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:49

Kırıkkale'de iddiaya göre N.P. adlı kişi, Selimözer Mahallesi 2292. Sokak'ta karşılaştığı amcasının oğlu M.P.'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sol ayağından yaralanan M.P., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmannı ise sürdüğü aktarıldı.