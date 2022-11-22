İsmail Küçükkaya'dan 'Züğürt Ağa'lı anons

22 Kasım 2022 Salı, 10:55

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de yayımlanan "Yeni Bir Sabah" programında Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olan ekonomiye dair bir haber anons ederken, "Züğürt Ağa" filmine gönderme yaptı.

Edine pazarında soğan-patatesin kilosunun 15 liraya çıktığının aktarıldığı ANKA haberini sunan Küçükkaya, "Şener Şen'in filminde miydi, Kemal Sunal'la İlyas Salman'da mıydı, neydi? Hani vardı ya? Patates, patates" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de feodalizmin çöküşünü ele alan filmin yönetmenliğini Nesli Çölgeçen üstlenmişti. Filmin başrollerinde Züğürt Ağa karakteriyle Şener Şener ve Kekeç Salman olarak Erdal Özyağcılar'ın izleyici karşısına çıkmıştı.

Filmde köye çalışmak için sonradan gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemiyordu. Bunun üzerine köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalıp İstanbul'a göç etmelerini sağlıyordu.

Marabaları dahil her şeyini kaybeden Züğürt Ağa da İstanbul'a göçmek edip burada yeni bir hayat kurmak zorunda kalıyordu.

Filmin hafızalarda yer eden bir sahnesinde, İstanbul'da aracının kasasında domates satmaya Züğürt Ağa "Domates, domates" diye bağırmaya çalışıyor ancak sesi çıkmıyordu.