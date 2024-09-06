İsmailağa bir vakıf daha kurdu

Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:42

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:42

Türkiye vakıflar cennetine dönerken, tarikat ve cemaatler de bu alandan örgütlenmelerini sürdüryor. Her tarikat ve cemaat kendine bağlı vakıf kuruyor. İktidarın sağladığı bu zeminle tarikat ve cemaatler hem kendilerine yasallık sağlıyor, hem de yeni bir ekonomik kaynak buluyor. Bu kapsamda; dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeni bir cemaat vakfı kuruldu.

İSMAİLAĞA’YA YENİ VAKIF

İstanbul Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Tevfik Vakfı kuruldu, vakıf senedi dün Resmi Gazete’den yayımlandı. İstanbul merkezli kurulan vakfın kurucu isimleri ise Muhammed Almohbani, Abdurrahman Kakicünet ve Abdulhak Mohbani olarak belirtildi. “Türkiye’de ve uluslararası alanda; toplumun her kesiminin yararlanacağı sosyal, kültürel ve eğitim alanında çalışmalar ve etkinlikler yapmak” amacıyla kurulan vakfın mal varlığı ise 500 bin TL olarak kaydedildi. Vakfın sona ermesi durumunda ise vakfın mal ve haklarının İlim Hidayet ve Bereket Vakfı’na devredilmesi kararlaştırıldı. İlim Hidayet ve Bereket Vakfı ise 17 Eylül 2020’de kurulmuştu. İlim Hidayet ve Bereket Vakfı’nın senedinde ise vakfın feshi durumun mal varlığının İsmailağa Cemaati’yle bağlantılı olduğu bilinen “Dar’ul Fünun Eğitim ve Dayanışma Vakfı”na devredileceği belirtilmişti.

MEDRESE FAALİYETLERİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Dar’ul Fünün Eğitim ve Dayanışma Vakfı ise özellikle Afrika’da yürttüğü medrese faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Vakıf Afrika ülkesi Mali’de cami ve medreseler kuruyor. Bunun yanı sıra İstanbul’da da vakfa ait iki medrese olduğu biliniyor. Bunlardan birisi; “Uluslararası Dar’ul Fünun Medresesi” olarak bilinen ama resmi adı “Uluslararası Dar’ul Fünun Arapça Dil Kursu”yken, diğeri ise İstanbul Küçükçekmece’de resmiyette Kuran kursu olarak işletilen “Dar’ul Fünun Seyyidler Medresesi”. Bu medreselerde başta Türkiye yurttaşı öğrenciler olmak üzere, Afrika ve Orta Asya’dan da lise çağındaki çocuklar eğitim görüyor.