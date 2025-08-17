İsmailağa cemaatine bağlı olarak ‘EMAN’ adlı yeni bir vakıf kuruldu

Eğitimden sağlığa birçok alanda varlıklarını gösteren tarikat ve cemaatler; vakıflar üzerinden etkilerini arttırıyor. Birçok tarikat ve cemaat, vakıflar aracılığıyla yasal statü kazanırken, bu statü üzerinden çalışmalarını yürütüyor, gelirlerini yükseltiyor. Bu kapsamda İsmailağa cemaatinin yeni bir vakfı dün resmen kuruldu.

‘MANEVİ, AHLAKİ, İLMİ VE FİKRİ’ ÇALIŞMALAR

Kültür ve Turzim Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce dün Resmi Gazete’den İsmailağa cemaatine ait olduğu saptanan Eman Eğitim ve Maneviyat Vakfı’nın (EMAN) vakıf senedi yayımlandı. İstanbul merkezli vakıf; İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22 Temmuz tarihli kararıyla tescil edildi. Vakıf senedinde vakfın mal varlığı 500 bin TL olarak gösterildi. Senette vakfın amacı; “Milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza edecek şekilde manevi, ahlaki, ilmi ve fikri seviyesine katkıda bulunmak, maddi ve manevi kalkınması için çalışmak, tarihi ve kültürel mirasını koruyup yaşatma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak” olarak gösterildi.

CEMAATİN SÖZDE HOCASI YER ALDI

Vakfın vakfedenleri arasında ise İsmailağa cemaatine mensup dikkat çeken isimler yer aldı. Bu kişiler arasında cemaate bağlı İlkseç Vakfı’nın İlim ve Kültür Eğitim Merkezi’nin (İLKEM) eski müdürü Muhammed Hacı Karamustafaoğlu bulundu. Karamustafaoğlu’nun cemaate bağlı sözde eğitim vakıflarında hocalık yaptığı biliniyor. Vakfın feshedilmesi durumunda senette; vakfın mal ve haklarının benzer amaçlı bir vakfa devredilmesi kararı bulunuyor.