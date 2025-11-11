İsmailağa cemaatinin ardından Hizbullah da Suriye’ye çıkartma yaptı: Cemaatler Suriye’ye açılıyor

Suriye’de cihatçı Heyetü Tahrirüş Şam’ın (HTŞ) 8 Aralık 2024’te Suriye’nin başkenti Şam’a girip Suriye’de 61 yıllık laik-sosyalist BAAS rejimine son vermesi Türkiye’deki cemaatlerin Suriye’ye yönelmesine neden oldu. Cemaatler arasında ilk çıkartmayı ise İsmailağa cemaati yapmıştı. Cemaat, eylül ayında Suriye Evkaf Bakanı Ebul Hayrüş Şükri ile Suriye Başmüftüsü Usame Rıfai’yle temasları sonucunda Şam’da “İsmailağa İlim Merkezi” adıyla bir medrese kuracağını duyurmuştu.

HİZBULLAH DA ÇIKARMA YAPTI

İsmailağa’nın bu girişimi diğer cemaatleri de harekete geçirdi. Bu kapsamda Hizbullah cemaatinin de medrese yapılanması Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadululema) aracılığıyla Suriye’ye bir heyet gönderdiği ortaya çıktı. Heyette İttihadululema Genel Sekreteri Muhammet Özer ile genel başkan yardımcıları Abdulkudüs Yalçın ve Suat Yaşasın yer aldı. Heyet ilk önce 5 Kasım’da Suriye Müftüsü Şeyh Usame Rifai’yi, 6 Kasım’da da Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebul Hayrüş Şükri’yi makamlarında ziyaret etti.

HTŞ’NİN T ÜRK KÖKENL İ YETKİLİSİYLE DE G ÖRÜ ŞT ÜLER

İttihadululema bu iki ismin ardından dikkat çeken bir kişiyle degörüştü. HTŞ elebaşısı ve halihazırda Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara’nın el-Nusra Cephesi elebaşısı olduğu dönemden beri (2012-2016) yanında bulunan, örgüt içinde “Muhtaret Türki” adıyla bilinen ve Suriye yurtaşlığına geçmesiyle halihazırda Suriye Ordusunda Tuğgeneral rütbesiyle görev alan Türk kökenli Osman Çiftçi’yle de bir araya geldi. Heyet Suriye’deki ziyaret tirafiğini 8 Kasım’daki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Ahmed Muvaffak Zeydan ve 9 Kasım’daki Suriye’nin köklü İslami eğitim kurumu Fethül İslam Enstitüsü yetkililerini ziyaretiyle sonlandırdı.