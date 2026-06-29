İsmailağa'da yarım tonluk altın vurgunu: Cemaatin emanetçi kuyumcusu ortadan kayboldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde Altıneller Kuyumculuk’un sahibi Mehmet Y, piyasadan topladığı iddia edilen yaklaşık 500 kilogram altınla ortadan kayboldu.

'CEMAATİN ALTINLARI DA KAYIP' İDDİASI

İddialara göre kapısına kilit vurulan kuyumcu geride çok sayıda mağdur bıraktı. Diğer yandan söz konusu kuyumcunun İsmailağa Cemaati’ne yakın İDDEF (İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu) ile Erenler Vakfı'nın da emanetçisi olduğu öne sürüldü.

500 KİLOGRAM ALTINLA ORTADAN KAYBOLDU

Medyascope'taki habere göre işletmenin sahibi Mehmet Y., yaklaşık 500 kilogram altınla kayıplara karıştı. İşletmenin ise günlerdir kapalı olduğu görüldü.

Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya yıllardır birikimlerini emanet ettiklerini bildiren yurttaşlar, mağdur olduklarını söyledi.

''EN KISA SÜREDE ÖDEYECEĞİM''

Kaçışın ardından mağdurların WhatsApp ekranlarına Mehmet Y'den “Sevgili ihvan kardeşlerim, ben kimsenin parasını yemem, ben sizin paranızı en kısa sürede ödeyeceğim” mesajı düştü.

CÜBBELİ AHMET: ''BU ALTINLAR KİMİN ALTINIYDI?''

İsmailağa Cemaati'nden ayrılan Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, "İsmailağa’ya bağlı İDDEF’in ve Mahmut Eren’e bağlı Erenler Vakfı’nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı?" sorusunu cemaate yöneltti.

Cübbeli Ahmet sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bütün millet hayır yapıyor, kurban veriyor, para veriyor. Ben evvelce de bunlara birkaç kere temas ettim, 'Bunlara dikkat edin, bunlara yardım etmeyin' dedim. Burayı yönetenlerin hepsi köyden çarıksız geldiler. Şimdi bunlar çok büyük altınlar, kilolarca altınlardan bahsediliyor.

Bir kilo altına adam ne veriyormuş biliyor musun? Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyormuş. Yani bir kilo altın veren, bir senede bir kiloyu geri alıyor. Ya bu zaten tefecilik. Bu zaten faiz, zaten haram. Hangi altıncı bu parayı sana verebilir? Sen de ne yapıyorsun? Ümmetin bütün topladığın paralarını buraya veriyorsun.

Bu milletin paralarını çarçur eden derneklere, özellikle altıncıda para batıran İDDEF ve Erenler Vakfı gibi yerlere kesinlikle yardım etmeyelim."