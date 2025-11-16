İsmailağa ile TOKİ’nin 500 bin konut projesinin sözleşmesine ilişkin görüştüğü iddia ediliyor: TOKİ’de İsmailağa düzenlemesi!

TOKİ’nin Türkiye genelinde başlattığı “500 bin konut” kampanyasına ilişkin cemaatlerde de “kurayla ev sahibi olmak caiz mi, değil mi?” tartışması başladı. Cemaatlerden bu konuya ilişkin “sözde fetvalar” yayımlandı. Özellikle iktidara yakın birçok cemaatten konuya ilişkin projenin “caiz” olduğu yönünde fetvalar yayınlandı.

TAKSİTLER MEMUR MAAŞI ORANINDA ZAM DÜZENLEMESİNİ KABUL ETMİYORLARDI

Bu kapsamda İsmailağa cemaati ise diğer cemaatlerden farklı bir tutum sergiledi. Cemaatten; kampanyanın ilk duyurulduğu süreçte kurada ismi çıkan kişilerin taksitlerinin her yılın ocak ve temmuz ayında bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak artırılacağı düzenlemesini gerekçe gösterilerek, “hiçbir mezhebe göre fetva verilemez” denildi. Ancak bu tutumunu değiştiren cemaatten 4 Kasım’da söz konusu projeye ilişkin; “Hem zorunlu gereksinim ilkesinin karşılanması hem de dini hukuka aykırılık söz konusu olmadığından uygun bulunmasına engel bir durum görülmemektedir. Netice olarak heyetimizce gereksinim ilkesi çerçevesinde caiz görülmüştür” fetvası açıklandı.

TOKİ YETKİLİLERİ FETVA KURULUYLA GÖRÜŞTÜ!

Cemaatin bu tutumu tartışmalara neden olurken, cemaatin fetva kurulu üyelerinden Fatih Kalender önceki gün cemaatin tutumunu değiştirmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TOKİ yetkililerinin cemaatin fetva kuruluyla iletişime geçtiğini aktaran Kalender; “Üst düzey yetkililer ki bizatihi şahsım görüştü. O konuda hak verdiler ve bu manada birtakım tashihlerden bahsedildi; hatta işte ‘Şöyle desek olur mu?’, ‘Böyle desek olur mu?’ şeklinde... ‘Biz burada enflasyonu baz alalım ve enflasyon oranını aşmamak kaydıyla tabirini getirsek olur mu?’ dediler. Dedik ki, ‘Evet bizim de talebimiz bu noktada buydu’” ifadelerini kullandı. Kalender; ayrıca yetkililerin “hak sahibi olan kimse evini kiraya verdiğinde TOKİ tarafından sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi” konusunda da cemaatin uygun gördüğü bir biçimde değişikliği kabul ettiklerini aktardı.