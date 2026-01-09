İsmailağa Vakfı, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u ziyaret etti: Arpaguş'un cemaat mesaisi başladı!

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı yönetimi ile mütevelli heyeti önceki gün Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin İsmailağa cemaatinden yapılan paylaşımda; "Milletimizin ilmî ve manevî gelişimine yönelik hizmetlerin değerlendirildiği ziyarette, nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarını bildiren heyetimiz, tebriklerini ileterek muvaffakiyet niyâzında bulundular" denildi.

DİYANET CEMAATLERE ALAN AÇTI

Diyanet özellikle önceki başkan Ali Erbaş döneminde cemaatlerin kamuya girmesinde alan açtı. Diyanet ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ÇEDES ile cemaatler devlet okullarına girdi. Bunun yanı sıra Diyanet, cemaatlerin yasadışı medrese yapılarına "Kuran kursu" statüsü tanıyarak, bu yapılara yasallık kazandırdı.

ARPAGUŞ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİRECEK

İsmaiağa cemaatinin Arpaguş'u ziyaret etmesi dikkat çekti. Ziyaret, Arpaguş'un Diyanet aracılığıyla cemaatlere alan açma ve yasallık sağlama politikasını devam ettireceği şeklinde yorumlandı.