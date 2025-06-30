İsmet Dalcı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı: 'Eyüp Aksu, ihanet eden bir yönetici'

İsmet Dalcı, ocak ayında yapılacak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası seçimi için adaylığını açıkladı. Üsküdar’da bir kafede taksici esnafıyla buluşan Dalcı, mesleğin itibarının kalmadığını vurguladı.

Pek çok taksi uygulaması sorunundan da bahseden Dalcı, özetle şunları söyledi:

''İHANET EDEN BİR YÖNETİCİ''

“Maddi anlamda bakarsak Eyüp Aksu döneminde yapmış olduğum bir analiz var. Dolar bazında 265 bin dolar bir taksinin kaybı var. Altın hesabına göre vurduğumuzda 9 kilo altın, yani TL’ye vurursak 36 milyon lira herkesin zararı var. Şimdi Eyüp Aksu kötü bir yönetici mi? Bana göre değil. Ben odaya mesleki anlamda son yıllarda bütün bilgi birikimimle destek olmaya çalıştım. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ama maalesef Eyüp Aksu’nun kötü yönetici değil de ihanet eden bir yönetici olduğuna kanaat getirdim. Şimdi bakıyoruz belgeli bir şekilde. Eyüp Aksu ve yönetimine yönelttiğim ithamlara karşı hiç kimseden bir cevap gelmiyor. Aslında benim elim boş olsa, benim bilgilerim eksik olsa, kuru kuruya sallamış olsam Eyüp Aksu’nun beni mahkemeye verip cezalandırması lazım. Yani bu hakaret davası olabilir, itibarı suikast olabilir. Benim ceza almam lazım ama benim söylemiş olduğum her şeyin hepsi belgeli. Bu yüzden şu anda Eyüp Aksu ve yönetim kurulu ağzını açamıyor. Kişisel telefonlar açıp ‘İsmet Dalcı yalan söylüyor’ diye insanları manipüle etmeye çalışıyor.”