İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin Ankara'ya gelme talebi reddedildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in, bugün ve yarın Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gitme talebi reddedildi.

Begona Gomez, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, NATO Liderler Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep etmişti.

"Nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanan ve pasaportuna el konulan Gomez'in Londra'ya gitme talebi kabul edilirken Ankara'ya gitme talebi ise reddedildi.

"KURUMSAL NEZAKET GEREĞİ DAVET EDİLDİ"

İspanya basınının aktardığına göre kararı veren İspanyol hakim, "Türkiye'nin, polis ve yargı işbirliğini kolaylaştırması bağlamında, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını" ve Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "aktif bir rol üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiğini" savunarak, İspanya Başbakanı'nın eşinin Ankara'ya gitmesine izin vermedi.

Hakim Viejo, İngiltere'nin de Türkiye gibi AB üyesi olmamasına rağmen, "İspanya ile İngiltere arasındaki iyi adli işbirliği ilişkisi ve ilgili kişinin katılmayı planladığı etkinliğin niteliği" gerekçesiyle, Begona Gomez'in kızının mezuniyet töreni için Londra seyahatine katılmasına izin vererek, ihtiyati tedbiri geçici olarak kaldırdı.

Begona Gomez, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin tüm eşleri gibi resmi olarak davetliydi.