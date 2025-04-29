İSPARK'ın 36 otoparkı mühürlendi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:32

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:59

İstanbul genelinde İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, ruhsat eksikliği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

İBB Zabıta Dairesi'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği mühürleme işlemi sonrasında, kapatılan otoparkları kullanmak isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Mühürlenen otoparklar arasında, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araçlık Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araçlık Fatih Katlı Otoparkı ve 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı da yer aldı.

Otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatılarak araç girişine tamamen engel olundu.