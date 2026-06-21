Isparta'da 5 kişinin öldüğü, 25 kişi yaralandığı kaza: Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu!

Kaza, saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Halit Emre C. idaresindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5’e yükseldi. Yaralılardan 5’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan midibüste bulunan yolcuların tamamının kadın olduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Kazada hayatını kaybedenlerin Kezban Baysal (60), Gülperi Ertürk (77), Meryem Dinç (70), Öznur Altuntaş (37) ve Rahime Şahin (54) olduğu öğrenildi.

Yetkililer tarafından kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.