Isparta'da bir öğretmen dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

9.03.2026 16:13:00
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde öğretmen S.Ç., yurt dışında yaşayan tanıdığının dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Belçika'da yaşayan R.Y., yaklaşık 7 yıldır tanıdığı ilkokul öğretmeni S.Ç.'nin kendisini sahte tapuyla yaklaşık 450 bin avro dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilçedeki bir ilkokulda görev yapan S.Ç., 6 Mart'ta gözaltına alındı. S.Ç.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İşlemlerinin ardından 7 Mart'ta adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

