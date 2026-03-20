Isparta'da kavgada silahlar patladı: 1 polis öldü, babası ağır yaralandı

Isparta'da bayram izni için memleketlerine gelen Antalya Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.A. ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru D.A. ve babaları arasında evde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Isparta merkeze bağlı Ayazmana Mahallesi'ndeki 4445 Sokak'ta, bir market önünde silah sıkıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boynundan yaralı halde bulunan baba M.A. ile polis memuru oğlu D.A'yı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis memuru D.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba M.A'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer polis memuru Ö.A. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde 2 tabanca, boş kovan ve dolu fişek ele geçirildi.