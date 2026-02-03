Cumhuriyet Gazetesi Logo
Isparta'da öğrenci tuvaletinde 'kamera' skandalı: Okul müdürü 'görevden alınıp' başka okulda görevlendirildi

3.02.2026 15:16:00
Isparta'da bir ortaokulda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesine ilişkin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K., görevden alındı.

Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiğine dair fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra veliler duruma tepki gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler üzerine soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir" denildi.

OKUL MÜDÜRÜ 'GÖREVDEN ALINIP' BAŞKA OKULDA GÖREVLENDİRİLDİ

Devam eden inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.'nin görevinden alındığı, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı. 

