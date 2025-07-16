Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Isparta, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Isparta'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Isparta’nın telefon kodu kaç? Isparta’nın alan kodu kaç?

ISPARTA'NIN TELEFON KODU KAÇ?

Isparta iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0246’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Isparta için bu kod 246 olarak belirlenmiştir.

ISPARTA'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.