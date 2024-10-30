Isparta'da acı olay: Halı sahada kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:31

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:33

Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi.

NEDENİ KALP KRİZİ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, burada hayatını kaybetti. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Demirekin'in cenazesi, otopsisinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.