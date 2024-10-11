Isparta’da 21 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Isparta’da 14 ayrı dosyadan 21 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 33 bin 220 TL adli para cezası ile aranan şahıs otogarda yakalandı.
Isparta’ya giriş yapan bir otobüste aranan şahıs olduğunun belirlenmesi üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda; M.A. isimli kişi otogarda yakalandı.
Ekiplerce yapılan kontrollerde ’Cumhurbaşkanına hakaret’, ’basit yaralama’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçları olmak üzere toplam 14 ayrı dosyadan 21 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 33 bin 220 TL adli para cezası ile arandığı tespit edilen şahıs, işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi.
Etiketler: #adli para cezası #Isparta
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