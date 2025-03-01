Isparta’da bahçe evi soygunu! Hırsızlar tutuklandı, çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi

Isparta’nın Atabey ilçesinde bir bahçe evinde yaşanan hırsızlık olayının failleri yakalandı. Evde bulunan tüm eşyaları çalan dört şüpheli tutuklanırken, çalıntı malları satın alan altı kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta’da bahçe evi soygunu! Hırsızlar tutuklandı, çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi
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İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:15

Isparta'da S.K. isimli kişiye ait bahçe evinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından, Isparta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, M.G., T.G., D.Ç. ve E.O. isimli şüphelilerin hırsızlığı birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan eşyaların başkalarına satıldığı belirlendi.

ÇALINTI MALLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızların sattığı eşyaları satın alan E.K., E.A., M.S.B., Ö.F.O., Y.B. ve R.T. isimli kişiler de tespit edilerek gözaltına alındı. Satın aldıkları tüm çalıntı eşyalar ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi.

Mahkemeye sevk edilen M.G., T.G., D.Ç. ve E.O., tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Çalıntı eşyaları satın alan şahıslar hakkında ise "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #Isparta #hırsızlık

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