Ankara’da hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı!

Ankara'da polisin hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara’da hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı!
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DHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 08:19

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kurulan özel analiz ekibi, evlerden ve işyerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheliyi tespit etti.

Polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 6 ayrı suçtan aranan M.C., bazanın içinde saklanırken yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Ankara #hırsızlık

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