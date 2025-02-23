Ankara’da hırsızlık şüphelilerine operasyon: 12 gözaltı!
Ankara'da polisin hırsızlık suçundan arananlara yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Kurulan özel analiz ekibi, evlerden ve işyerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheliyi tespit etti.
Polisin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 6 ayrı suçtan aranan M.C., bazanın içinde saklanırken yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #Ankara #hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- 'Artık gerisini siz bulun Sayın Bakan...'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu