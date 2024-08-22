Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla öldürüldü.

AA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:55
Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü
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İddiaya göre R.C. (55), kullandığı kamyonu Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde brandasını düzeltmek için yol kenarına park etti. Bu sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.K (50), takip ettiği R.C'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli ise güvenlik güçlerince Gelendost ilçesinde yakalandı.


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