Isparta'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan üniversite öğrencisini hastaneye yetiştirdi
Isparta'da özel halk otobüsünde fenalaşan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Rabia Cin, aracın şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.
Rabia Cin, dün saat 7.30'da Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı, 22 numaralı hatta Çünür Mahallesi-Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu seferini yapan otobüse bindi.
Seyir halindeki araçta fenalaşan öğrenciye, yanındaki arkadaşı ve diğer yolcular müdahale etti. Durumu fark eden şoför Mehmet Özçelik, hiçbir durakta durmadan öğrenciyi bir özel hastanenin acil servisine ulaştırdı.
Göz Atın
Burada ilk müdahalesi yapılan genç kız, hastanenin servisine alındı. Bir süre sonra taburcu edilen Rabia Cin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada otobüste yaşananlar da araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği görülen Cin'in yere düşmesi, arkadaşı ve diğer yolcuların yardım etmeye çalışması yer alıyor.
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