Isparta'da kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:34

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:34

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kemal Aksüzek (16) adlı çocuk, 10 Şubat tarihinde kayboldu.

Edinilen bilgiye göre; saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu.

Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi. Aydın'dan gelen jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği çalışmaların 3. gününde acı haber geldi.

Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'in cesedine ulaştı.