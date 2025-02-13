Isparta'da kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu!
Keçiborlu ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in cansız bedeni bulundu.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kemal Aksüzek (16) adlı çocuk, 10 Şubat tarihinde kayboldu.
Edinilen bilgiye göre; saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu.
Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi. Aydın'dan gelen jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği çalışmaların 3. gününde acı haber geldi.
Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'in cesedine ulaştı.
Etiketler: #Çocuk #Isparta #kayıp #cansız beden
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Çorlu'daki 'baba' vahşetinde yeni ayrıntılar
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'
- Trump'ın gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
- Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu