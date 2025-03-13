Isparta’da kediye şiddet uygulayan şahıs tutuklandı
Isparta’da bir kediyi tekmeleyen B.Y., görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Isparta Yedişehitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda pitbull cinsi köpeğiyle yürüyüş yapan B.Y. (24), kendisine yaklaşan bir kediyi tekmeleyerek uzaklaştırdı. B.Y.’nin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- 'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- Son seçim anketinde büyük fark
- 'Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'
- MSB'den açıklama geldi!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!
- İmamoğlu’nun şansı