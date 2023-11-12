Isparta'da KYK yurdundaki 117 kız öğrenci, yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Isparta’da, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi’nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 117 öğrenci, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetler sebebiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin tamamı acil servislerde tedavi edilerek yurtlarına geri dönerken, valilik olayla ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını açıkladı.
?Isparta Valiliği, KYK'ya bağlı Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere müracaat etmeleri ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bediüzzaman Said Nursi Yurdu A, B, C ve D bloklarda kalan öğrencilerden mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne toplam 117 başvurduğu kaydedildi.
'ISPARTA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI'
Hastanelere başvuran öğrencilerin tamamının acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek yurtlarına gönderildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Hastane acil servis hekimlerinden alınan bilgilere göre durumu ciddi olan ve yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamaktadır. Hastanelere müracaat eden öğrencilerimiz şikayetlerine sebebiyet veren sağlık sorunlarının 11 Kasım tarihinde yedikleri akşam yemeğindeki gıdalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir. Bediüzzaman Said Nursi Yurdu yemekhanesinde toplam 1231 öğrencinin akşam yemeği yediği tespit edilmiştir. Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alınmıştır. Konu ile ilgili olarak; Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmektedir" denildi.
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