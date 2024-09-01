Isparta'da mahsur kalan yurttaşlar forkliftle taşındı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:11

Güncelleme: 01.09.2024 - 16:05

Isparta Özkanlar Kavşağında kaldırım çalışması yapan belediye ekipleri, oluşan su birikintisinden yürümekte zorluk çeken yayaları forkliftle taşıdı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.