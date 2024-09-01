Isparta'da mahsur kalan yurttaşlar forkliftle taşındı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Isparta çevresinde beklenen kuvvetli yağış uyarısı sonrası, Isparta'da sağanak etkili oldu.
Isparta Özkanlar Kavşağında kaldırım çalışması yapan belediye ekipleri, oluşan su birikintisinden yürümekte zorluk çeken yayaları forkliftle taşıdı. Yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
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