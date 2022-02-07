Isparta'daki son durumu Cumhuriyet TV'de açıkladı: 'Bazı noktalarda elektrik kesintisi sürüyor'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:17

Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan ve kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Yurttaşlar, hayatı felç eden kesinti karşısında isyan etti. Isınma ve iletişim sorunu Ispartalılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Önder Cesur, Cumhuriyet TV'ye kentteki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

''HASTALAR ÖLÜME TERK EDİLDİ''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i aradığını ancak kendisinin telefonunu açmadığını belirten Cesur, ''Kriz masası kurmuşlar ama biz çağrılmadık. Isparta Belediye Başkanı yaptığı açıklamada 'bereket yağdı' ifadelerini kullandı. Bize kötü siyaset yaptığımız söylendi. Hala bazı ilçelerde ve köylerde elektrik yok. Bu olayı basite indirgeyen açıklamalar yaptılar. Herkes olayı küçümser vaziyetteydi'' ifadelerini kullandı.

Isparta'da yaşananın bir afet olduğunu ve devredilen ihalelerden dolayı yurttaşla şirketlerin yüz yüze kaldığını söyleyen Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Belediye başkanı afet olmadığını söylüyor. Sorumlular derhal tespit edilmeli. Depolarda ürünler çürümeye terkedildi. Hastalar ölüme terk edildi. Sekiz ilçeye dört gün elektrik verilmedi. Başkanlar, iktidarın başkanları olmasınlar. CK Elektrik derhal kamulaştırılmalı. Hakkınız helal edin diyerek işin içinden çıkamazlar''