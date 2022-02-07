Isparta'nın geçici valisi açıklamasıyla gündem olmuştu: 'Terbiye amaçlı...'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 15:12

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Vali Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. Yerine Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. İçişleri Bakanlığı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Covid-19'a yakalanması nedeniyle hizmetlerin akmaması için Bakanlık Vali Mülkiye Müfettişi Osman Kaymak'ın Isparta Vali Vekili olarak görevlendirildiği, görevden alma veya atama söz konusu olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid-19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir" denildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun’da görev yapan okul müdürlerine “Geleceğin Eğitiminde Yönetici Rolleri” konulu Yönetim ve Liderlik Eğitimi vermişti. 2017 yılında Samsun Valisi Osman Kaymak'ın yaptığı konuşma ise tepkilere neden olmuştu.

"BİZ SİZİN YANINIZDA OLACAĞIZ"

Kaymak konuşmasında, "Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız" demişti.

Kaymak'ın tepki çeken açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Okul müdürü disiplinli ve okula hakim olmalıdır. Okulun içinde ve etrafında oluşan tüm gelişmelerden haberdar olmalıdır ki bazı olaylara vaktinden önce müdahale edebilsin. İlimizin sorunlarından bir tanesi ise ilimizdeki uyuşturucu ile mücadele konusudur. Bu konuyla ilgili de sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın, eskiden olduğu gibi öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Bu konuda şikayetler edilir. Malum küçük konularda hemen dilekçe yazıyorlar. Veli, ‘öğretmen öğrencimizi dövdü, şikayetçiyim, çocuğumun kulağını çekti’ diyor. Terbiye amaçlı eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, o çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz o konuda her zaman öğretmenin ve sizin yanındayız.”