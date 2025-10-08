İsrail 3 vekili alıkoydu: Numan Kurtulmuş'tan TBMM'de son dakika açıklaması!

İsrail unsurları, sabah erken saatlerde Gazze'deki ablukayı kırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filo'suna baskın düzenledi.

Özgürlük Filosu’ndaki 3 Türk milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yolcular arasında yer alıyordu.​​​​​​​

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TBMM'DE AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te gerçekleştirilen özel oturumda 3 vekilin alıkonulmasıyla ilgili konuştu.

Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde;

"İsrail bu kez de Özgürlük Filosu'na saldırdı. 3 vekil hukuksuz bir şekilde alıkonuldu. Açık şekilde uluslararası hukukun ihlali, kabul edilemez."

"GİRİŞİMDE BULUNULDU"

"İsrail aklını başına almalı. Aktivistlerin getirilmesi için girişimde bulunuldu. TBMM olarak bu konuda da inisiyatiflerimizi ortaya koyacağız. 3 vekil arkadaşlarımız orada tek başına değiller. Orada sadece 3 Türkiye Cumhuriyeti vekili değil 600 vekilimiz de o Vicdan gemisinin içerisindedir.

Nehirden denize kadar özgür Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır. Dili, dini, rengi ne olursa olsun mazlumun yanında olan insanlık aleminin fedakar mensuplarını sevgiyle selamlıyoruz. Vekillerimize; 'Dayanın, Türkiye arkanızdadır, Meclis arkanızdadır' diyoruz."

"HESABINI VERİRSİNİZ"

Gazze'deki genç yönetmenlerin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerle hazırlanan 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgeselinin gösterimi TBMM'de yapıldı. Etkinliğe Numan Kurtulmuş da katılarak bir konuşma gerçekleştirmişti. Kurtulmuş buradaki konuşmasında da 3 vekille ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, filoya yönelik baskına tepki göstererek; üç milletvekiline ilişkin de açıklama yaptı.

"İŞLEMLERİ HIZLANDIRIN"

Kurtulmuş, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.

Kurtulmuş, modern zamanların en büyük soykırımı olan Gazze soykırımına bütün insanlığın seyirci kaldığını söyleyerek, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki gerçekten bu iki yıl içerisinde artık bu kadarı da olmaz diye neyi düşündüysek hepsinin gerçekleştiği, hepsinin zalim, gaddar İsrail rejimi tarafından sahada bilfiil masum Filistin halkına karşı uygulandığı açık bir insanlık suçunu izliyoruz. Bu fatura fevkalade büyük bir şekilde kabarmıştır. Hatta şunu söylemek, konuşurken bile insana hüzün veriyor; Gazze'de gerçekten kaç kişinin öldüğünü dahi bilmiyoruz. İstatistiklerin bile sağlam olmadığı, kimine göre 70 bin, kimine göre 100 binlerle ifade edilecek bir şehit sayısının var olduğu zaten biliniyor. Herhalde Gazze'deki bu yıkıntılar kaldırılsa altından çok sayıda insan cesedinin, artık bir kısmının da sadece kemikleşmiş halinin ortaya çıkacağı aşikardır. Resmi olarak söylenen 70 bin civarında şehit, 140 binin üzerinde yaralı var. Bunların yarısına yakını da hayatlarını idame ettirmekte zorluk çekecek kadar kalıcı hasar, yaralanma haliyle karşı karşıya kalmıştır. Okullar yıkılmıştır, camiler yıkılmıştır, kiliseler yıkılmıştır" dedi.

"HİTLER BİLE BU KADARINI DÜŞÜNMEMİŞTİ"

Kurtulmuş, "Hatta öyle ki herhalde Hitler bile bu kadarını düşünmemişti. Açlık bile Gazzeliler için bir silaha dönüştürülmüştür. Maalesef işlenen insanlık suçları her geçen gün artıyor. Artık uluslararası camianın baskısı ile dururlar ya da geri adım atarlar dediğiniz her yerde gözlerini karartmış şekilde ileri adımlarına devam ediyorlar. Hatta öyle ki Amerika Başkanı'nın telkin ve tavsiyeleriyle ortaya konulan barış görüşmeleri sürecinde dahi İsrail orduları Gazze halkını bombalamaktan, onlarca insanı hayattan koparmaktan asla vazgeçmiyor. Aynı şekilde bütün dünyanın artık bir ateşkes olur ve insani yardım ve sağlık malzemeleri içeriye sokulabilir diye beklediği bir anda açlık halen büyük bir silah olarak kullanılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan, İsrail merkezli Kanal 12’nin haberinde, İsrail donanmasının Gazze filosundaki dokuz gemiye saldırdığı, yaklaşık 150 kişiyi alıkoyduğu ve gemilerin Aşdod Limanı’na doğru götürüldüğü bildirildi.