İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye ile ilişkilerin doğru yönde ilerlemesinden memnun olduğunu dile getirdi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:35

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğu için büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Herzog, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumda, WEF Başkanı Borge Brende'nin İsrail-Türkiye ilişkileri ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın martta Türkiye'ye yaptığı ziyarete yönelik sorusunu cevapladı.

Göreve başladıktan sonra kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte "çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" başlattığını belirten Herzog, "Bu sürecin zirve noktası ise mart ayında Ankara ve İstanbul'a yaptığım tarihi resmi ziyaretti. Bugün ise yeni bir faza geçtik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün ve bugün İsrail'e resmi ziyarette bulundu" dedi.

Herzog, Çavuşoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkiler konusunda müzakerelerde bulunduklarını aktardı.

"Bizim vizyonumuz başta Doğu Akdeniz olmak üzere Akdeniz'deki tüm komşu ve dost ülkelerle diyalog içinde olmaktır" diyen Herzog, Doğu Akdeniz ülkelerinin birlikte iklim, temiz su, Akdeniz ve Kızıldeniz gibi konularda çalışabileceğini söyledi.

Herzog, Türkiye ile yaşadıkları sürecin "Romeo ve Juliet" gibi olmadığını dile getirerek, süreci "bir araya geldikleri ve tartışılan pek çok konunun sahada test edildiği bir süreç" olarak niteledi.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.